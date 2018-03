Vortrag beim Geschichtskreis

Der Geschichtskreis Hammelburg bietet Interessierten einen Vortrag im Europa-Haus an. Franz Josef Schneider spricht am Freitag, 23. März, über diejenigen Namensgeber von Hammelburger Straßennamen, die auch in der Stadt geboren wurden. Schneider hat dazu für jeden der 25 Namensgeber eine Kurzbiografie erstellt. Der Vortrag beginnt um 17 Uhr. sek