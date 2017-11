Vorstellung der Jugendarbeiterin

Die Marktgemeinderäte aus Elfershausen treffen sich am Mittwoch, 8. November, um 19 Uhr zur Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses.Im Rahmen der Sitzung wird die Gemeindejugendarbeiterin vorgestellt. Weitere Themen sind die Hausnummerierung in der Mauerackerstraße, der Zuschussantrag der Katholischen Kirchenstiftung Langendorf für die Kirchenreinigung 2017, die Änderung des Förderprogrammes für die Sanierung der "Alten Schule" in Elfershausen und der Erlass der Nutzungsgebühr für die Schwedenberghalle Elfershausen. sek