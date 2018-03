Vorstandsmitglieder gesucht

Arkadius Guzy



Damit die Dorferneuerung im Stadtteil beginnen kann, muss ein Vorstand für die Teilnehmergemeinschaft gewählt werden. Der Vorstand übernimmt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft, die wiederum die Interessen der Eigentümer im Sanierungsgebiet vertritt. Für das Gremium werden Freiwillige gesucht, die sich zur Wahl stellen wollen.

Für den Vorstand werden fünf Personen plus Stellvertreter gebraucht. Daher muss die Wahlliste mindestens zehn Kandidaten umfassen. Wählbar sind prinzipiell auch Nicht-Diebacher, da die Vorstandsmitglieder nicht Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet sein müssen. Die Wahl wird laut Elisabeth Assmann Mitte Januar stattfinden. Assmann wird sich dann als Ortsbeauftragte auch selber zur Wahl stellen, wie sie im Stadtrat erklärte.

Dem Vorstand gehören neben den gewählten Personen auch ein Vertreter der Stadt und ein Vertreter des Amts für ländliche Entwicklung an. Die Stadt Hammelburg schickt Bürgermeister Armin Warmuth als ihren Vertreter in das Gremium. Sein erster Stellvertreter ist Peter Kreß vom Tiefbauamt, und als zweiter Stellvertreter wurde Stadtbaumeister Detlef Mohr benannt.

Die Verantwortlichen hoffen, dass sich unter den Diebachern, die sich bereits in den Arbeitskreisen engagieren, genügend Kandidaten finden.