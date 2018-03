Vorstand wird noch gewählt

Der TSV Presseck bringt sich mit kompletter Unterstützung der Mitglieder in das geplante Radspitz-Knock-Projekt ein. Dies war die herausragende Entscheidung bei der Hauptversammlung des mitgliederstärksten Pressecker Vereins. Bei diesem von der EU geförderten Projekt zur Stärkung des ländlichen Raums wird der TSV sein Gelände unterhalb der Alfred-Bodenschatz-Sportstätte für ein Informationszentrum zur Verfügung stellen, falls die Maßnahme realisieret wird. Mit dieser Grundsatzentscheidung der Mitglieder ist nun der Weg frei für weitere Beratungen, die in Kürze auch stattfinden werden, so der Bürgermeister.

Vorsitzender Richard Ultsch erläuterte die zurzeit laufende Sanierung des Tribünendachs der Alfred-Bodenschatz-Sportstätte. Mit einem Kostenvolumen von 30 000 Euro ist die Maßnahme vor dem Wintereinbruch noch so weit gediehen, dass ein Eindringen des Wasser durch das Tribünendach bereits ausgeschlossen ist. Im Sommer soll nun im Rahmen des zweiten Bauabschnittes das Regenwasser auf dem Tribünendach gesammelt und mit einer noch zu erstellenden Leitung dem Wassersammelbecken für die Berieselung des Spielfeldes zugeführt werden.

Der Vorsitzende bedankte sich bei Gerhard Leinfelder für die finanzielle Darstellung des Projektes und bei Ralf Jungbauer mit seinem Bautrupp für den tollen Einsatz im Herbst.

Fußball-Abteilungsleiter Phillip Söll war voll des Lobes über die neu gegründete Spielgemeinschaft mit dem TSV Enchenreuth. "Die Spieler verstehen sich sehr gut, und wir sind sportlich erfolgreich. Mit dem aktuellen zweiten Rang der ersten Mannschaft bestehen noch alle Aufstiegsmöglichkeiten", so sein Fazit. Im Jugendbereich hat eine Umorientierung von der JFG Frankenwald zur JFG Steinachtal stattgefunden. Im unteren Altersbereich läuft zurzeit ein Neuaufbau, der sehr vielversprechend ist.

Waltraud Spindler von den Gymnastikdamen berichtete von einem prallen Jahr mit sehr gut besuchten Kursen. Auch bei der Tischtennisabteilung läuft alles rund, die erste Mannschaft hat in der 3. Kreisliga Hof-West sogar noch Aufstiegschancen.

Auf Antrag von Ehrenvorsitzendem Gerhard Leinfelder wurde der Tagesordnungspunkt "Neuwahlen" abgesetzt. "Wir sind mit der Erneuerung der Führungsmannschaft schon sehr weit, aber letztendlich noch nicht komplett. Dafür benötigen wir einfach noch ein oder zwei Wochen, werden dann aber aller Voraussicht nach eine sehr starke Mannschaft haben."

Diese Versammlung findet nun am Samstag, 7. April, um 16 Uhr statt. Gerhard Leinfelder