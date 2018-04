Vorstand genießt Vertrauen

Keine Veränderungen brachten die Neuwahlen der Kulmbacher Naturfreunde. Bei der Hauptversammlung, die erstmals im Gasthof "Gründla" stattfand, wurde die Führungsmannschaft im Amt bestätigt.

Gewählt wurden: Vorsitzender Peter Adamowski, Stellvertreter Siegfried Müller und Helmut Konrad, Schatzmeisterin Angelika Weith-Adamowski, Schriftführerin Edelgard Heimann, die Fachgruppenleiter Manfred Motschenbacher (Gesamtsport) und Jörn Rohrbeck, ferner Claudia Voss, Helga Rehm, Rainer und Ina Grüner (besondere Aufgabenbereiche), Kassenprüfer Otto Ernst und Karlheinz Wildgrube, Reiseleiter Helmuth Weith sowie Peter Schneider, Monika Stübinger und Karlheinz Wildgrube (Schiedsgericht).

Vorsitzender Peter Adamowski wies auf das Programmheft 2018 von Bernhard Liebscher hin. Er dankte vor allem Ehrenmitglied Siegfried Müller für seine Arbeit im Hintergrund.

Schatzmeisterin Angelika Weith-Adamowski berichtete von geordneten Finanzen. Otto Ernst und Karlheinz Wildgrube bescheinigten ihr eine tadellose Buchführung.

Für die Fotogruppe berichtete Zweiter Vorsitzender Helmut Konrad von den regelmäßigen Treffen, Veranstaltungen und Wettbewerben. Die Skiabteilung hat laut Siegfried Müller neben dem Skitraining mit Helmuth Weith auch Wanderungen, Jogging- und Nordic-Walking-Läufe sowie verschiedene gesellige Veranstaltungen wie das Sommergrillen im Siedlerheim bewältigt.

Humorvoll wie immer berichtete Manfred Motschenbacher über die Aktivitäten im Verein. Im Fachbereich Mountainbike werde künftig in drei Gruppen gefahren, Treffpunkt sei wie immer um 17 Uhr an der Kieswäsch' in Kulmbach.

Bekanntgegeben wurden noch folgende Termine: MTB-Abschlussfahrt vom 21. bis 23. September ins Altmühltal, Landesversammlung am 30. Juni in Pleinfeld und Grillfest am 25. August. Weiterhin wurde beschlossen, dass sich die MTB-Gruppe einheitliche T-Shirts zulegen wird; jedes Mitglied kann sich der Aktion anschließen. red