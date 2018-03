Vorsicht, Stromfresser!

red



Wer sich ein neues elektrisches Haushaltsgerät zulegen möchte, kann sich derzeit bei der Energieberatung der Verbraucherzentrale in Bamberg kostenlos beraten lassen. Der Energieberater gibt wertvolle Hinweise zum Kauf von Waschmaschine und Co. Zudem hilft die Beratung mit praktischen Tipps zum eigenen Nutzungsverhalten, zusätzlich Geld zu sparen. Der Gutschein hierfür ist in der Beratungsstelle am Kunigundendamm 1a bis 31. August erhältlich sowie online unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. Bei einer Neuanschaffung ist es sehr wichtig, auf den Energieverbrauch zu achten. Trotz aller Kritik bieten die Energie-Label eine Orientierungshilfe, um die Energieeffizienz von Haushaltsgeräten miteinander zu vergleichen. Der Stromverbrauch ist jedoch nicht das einzige Kriterium beim Neukauf eines elektronischen Haushaltsgerätes. Die Energieberatung gibt viele weitere konkrete Hinweise zur richtigen Wahl.In Bamberg findet die Beratung jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr am Kunigundendamm 1a statt. Terminvereinbarung unter Tel. 0951/28200. Telefonische Beratung und Terminvereinbarung sind auch möglich unter 0800/809802400.