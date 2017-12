Vorrunde der Herren

Am morgigen Sonntag (ab 10 Uhr) beginnt für die Fußballer des Kreises Coburg/Lichtenfels die Hallensaison. In der Bayernhalle in Bad Rodach findet die Vorrunde in zwei Gruppen statt. Beide Staffeln treten im Wechsel an. Die letzte Partie ist für 16.46 Uhr angesetzt. Es spielen:

Gruppe 2: FC Coburg, TBVfL Neustadt/Wildenheid, TSV Heldritt, DJK/FC Seßlach, FC Anadoluspor Coburg und SpVgg Dietersdorf.

Gruppe 3: TSV Mönchröden, Coburg Locals, TBVfB Krecktal, Türkgücü Neustadt, FC Bad Rodach und SV Bergdorf-Höhn.

Am Sonntag, 10. Dezember, spielt die Gruppe 1 in der Obermainhalle Burgkunstadt mit: FC Burgkunstadt, TSV Marktzeuln, TSV Sonnefeld, SV Großgarnstadt, SpVgg Obersdorf, FC Hochstadt und SC Sylvia Ebersdorf.

Im Kreis Kronach spielen fünf Vorrundengruppen am 8., 9. und 10. Dezember. red