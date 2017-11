Vorletzter Wettbewerb: Hans Hager siegt mit "zirkusreif"

Die Themenvorgabe beim vorletzten Wettbewerb 2017 der Fotogruppe von "Natur und Freizeit" erforderte Nähe. Wieder einmal galt der alte Grundsatz: "Wenn dein Bild nicht gut genug ist, warst du nicht nah genug dran."

Und dieser Grundsatz forderte die Fotografen der Fotogruppe diesmal ganz besonders heraus. "Makro" hieß das Thema. Streng genommen ist damit der Abbildungsmaßstab 1:4 bis 1:1 gemeint. So nah dran wächst die Gefahr, zu verwackeln. Rastlose Motive, zum Beispiel Insekten, hinterlassen leicht eine nicht gewünschte Bewegungsunschärfe. Nah dran nimmt die sogenannte Schärfentiefe dramatisch ab. Es muss deshalb genau auf das wichtigste Bildteil fokussiert werden. Manche Tierchen halten nicht still oder flüchten schnell. Mit diesen Herausforderungen waren die Bewerber konfrontiert.

Der Fotoclub Sonneberg hatte die Aufgabe, die eingereichten Werke zu beurteilen. Vertreten waren Motive aus der Tier- und Pflanzenwelt sowie arrangierte Miniaturszenen.



Mit zwei Aufnahmen erfolgreich

In der Einzelwertung belegte Hans Hager die ersten beiden Plätze. Sein Siegerbild mit dem Titel "zirkusreif" zeigt ein Libellenpaar. Zweiter wurde ein von ihm aufgenommener Falter im Morgenlicht.

Gleich drei Bilder von Christiane Nützel schafften es punktgleich auf Platz 3. Dazu gesellte sich eine Aufnahme von Barbara Meth. In der Gesamtwertung siegte Hans Hager vor Christiane Nützel und Barbara Meth. red