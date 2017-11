Vorlesetag "Mann Liest" in der Galerie

Einen Vorlesetag "Mann Liest" bietet die Galerie Form+Farbe am Freitag, 17. November, an. Ab 15 Uhr gibt es jeweils halbstündige Lesungen von Joachim Hunger (Meine Lieblingsdichter), Klaus Zühlke ("Meuterei auf der Bounty" ) und Hans Dietrich Unger (Charles Bovary). Um 19.30 Uhr stellen Gymnasiasten Arbeiten zum Thema "Faust in den Dingen" im Rahmen einer Vernissage vor. sek