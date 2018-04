sek



In der katholisch-öffentlichen Bücherei Markt Oberthulba in Thulba steht am Samstag, 14. Oktober, wieder eine Vorlesegeschichte mit anschließendem Bastelangebot auf dem Programm. Von 15 bis 16 Uhr erfahren Kinder ab vier Jahren bei "Spaß und Spannung bei Geschichten" von der kleinen Maus Flip, die unbedingt fliegen lernen möchte. Was jetzt wohl aus seinem Traum vom Fliegen wird? Für das anschließende Basteln ist eine Schere mitzubringen. Weitere Info unter http://www.thulba.koeb-unterfranken.de/