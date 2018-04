Vorlesestunde für kleine Bücherwürmer

Am Montag, 9. April, sorgt Erika Mattis mit Geschichten um das kleine Känguru für Spannung in der Stadtbücherei Höchstadt (Bahnhofstraße 9). Das kleine Känguru und seine Freundin, die Springmaus, finden bekanntlich für alle Probleme eine Lösung. Ob sie saftige Himbeeren am Steilhang pflücken wollen oder jemanden von einer überfluteten Wiese retten müssen - ihnen fällt eine oft überraschende Lösung ein. Die Vorlesestunde findet um 15 Uhr statt. Eingeladen sind alle Kinder ab vier Jahren, der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung dauert circa 45 Minuten. red