Vorlesestunde für Bücherwürmchen

"Der wunderbare Baum" - dieses Buch von Ulf Löfgren steht im Mittelpunkt einer Vorlesestunde in der Stadtbücherei in der "Fortuna"-Kulturfabrik, Bahnhofstraße 9. Sabine Grasse wird es am Montag, 5. Februar, vorstellen. Die Veranstaltung dauert von 15 bis 15.45 Uhr und ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Der Eintritt ist frei. red