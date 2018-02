Vorlese- und Bastelstunde

Die Katholische Öffentliche Bücherei Aschach bietet am Freitag, 16. Februar, ab 15 Uhr eine Veranstaltung für Kinder von vier bis maximal fünf Jahren. "Ratte" hat einen Brief bekommen, der sie sehr glücklich macht. Doch der Brief hat keinen Absender. Gemeinsam mit den Kindern macht sich das Büchereiteam auf die Suche nach dem geheimnisvollen Briefeschreiber. Zum anschließenden Basteln sind zwei weiße Pappteller, Schere, Kleber und Buntstifte mitzubringen. Außerdem werden die Kinder mit Geheimtinte eine Nachricht verfassen. sek