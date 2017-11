Vorfreude auf die Dorfweihnacht

Am Samstag, 16. Dezember, ist es wieder so weit. Die im vergangenen Jahr gut angenommene Dorfweihnacht im "Weihnachtsstodl" von Chorleiter Werner Schmidt in der Kreuzbachstraße 11 findet auch heuer wieder statt. Ab 14.30 Uhr ist ein kleiner Weihnachtsmarkt geöffnet. Musikalisch werden die Blasmusik Birkach, der Männerchor des "Liederhorts" und der Kinderchor Birkach unterhalten. Die "Moments" aus Rattelsdorf wirken wieder mit, und ein Krippenspiel der Kinder ist in Vorbereitung. Das Christkind wird um 16.30 Uhr mit einem Prolog den stimmungsvollen Abend einleiten. An kulinarischen Köstlichkeiten werden neben Kaffee, Christstollen und Kuchen selbst gemachte Pizzen aus dem Steinbackofen, Waffeln und Lebkuchen angeboten. Neu ist diesmal Kesselgulasch im Angebot. Natürlich werden Bratwürste, Steaks, Glühwein, Fassbier und alkoholfreie Getränke nicht fehlen. Im beheizten "Weihnachtsstodl" ist reichlich Platz für die Gäste. Ab etwa 19 Uhr ist ein gemütlicher Ausklang der Dorfweihnacht angesagt. Der Gesangverein "Liederhort" lädt Mitglieder und Ehrenmitglieder sowie alle Birkacher und Gäste aus nah und fern ein. red