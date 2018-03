Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall

Auf der Hochstraße in Adelsdorf ist es am Dienstag gegen 14.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen. Eine 26-Jährige fuhr mit ihrem Fahrzeug von der Uggiate-Trevano-Straße in Adelsdorf nach links in die Hochstraße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer von links auf der Hochstraße kommenden 28-Jährigen. Beide Autos kollidierten und kamen mittig auf der Einmündung zum Stehen. Beide Fahrerinnen erlitten Prellungen. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 3000 Euro. Die Feuerwehr Adelsdorf übernahm die Verkehrslenkung und die Straßenreinigung.