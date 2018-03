Vorfahrt nicht beachtet: 7500 Euro Schaden

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw ist ein Schaden von rund 7500 Euro entstanden. Eine 63-jährige Fiat-Fahrerin bog am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, von der Freiherr-von-Lutz-Straße nach links in die Bundesstraße und stieß mit dem vorfahrtsberechtigten Audi eines 55-Jährigen zusammen. An dieser Kreuzung ist die Vorfahrt durch ein "Stopp-Schild" geregelt. pol