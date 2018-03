Vorfahrt missachtet

Ein 57-jähriger Mann wollte am Freitag gegen 6.40 Uhr mit seinem Opel von der Kreisstraße aus Richtung Tüschnitz kommend nach links auf die Staatsstraße in Richtung Coburg abbiegen. Dabei übersah er einen Mercedes, dessen 47-jähriger Fahrer von der Staatsstraße kommend nach links in die Kreisstraße einbiegen wollte. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Den Gesamtschaden bezifferte die Kronacher Polizei auf etwa 2500 Euro.