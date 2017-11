Vorfahrt missachtet

Ein 21-jähriger Fahrer eines VW fuhr am Dienstag gegen 18 Uhr auf der Maxstraße in Richtung Ostring. An der Kreuzung Maxstraße/Hemmerichstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten VW einer 33-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde zum Glück niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. pol