Vorfahrt missachtet: Unfall mit Sachschaden

Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag an der Kreuzung Am Stück/Wiesenstraße ereignet hat. Ein 37-jähriger Mazda-Fahrer hatte beim Einbiegen in die Wiesenstraße die Vorfahrt eines 80-Jährigen missachtete. Bei dem Zusammenstoß wurde zum Glück keiner der beiden beteiligten Fahrer verletzt. pol