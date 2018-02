Vorfahrt missachtet, und es kracht

Nicht aufgepasst hat ein 19-Jähriger, als er am Dienstagmorgen in Poppenlauer von der Stiegelgasse in die Straße Am Falltor einbiegen wollte. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, übersah gegen 6.45 Uhr der junge Mann beim Einbiegen das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug eines 60-Jährigen, und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Zur Schadensregulierung wurden vor Ort die Personalien ausgetauscht pol