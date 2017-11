Vorfahrt missachtet: Traktor ramponiert Auto

Zur Kollision zwischen einem Traktor und einem Auto kam es am Samstagmorgen nach dem Bahnübergang. Ein 15-jähriger Traktorfahrer übersah hier die Vorfahrt einer 79-Jährigen. Er wollte an der Einmündung nach links in Richtung Ortsmitte fahren und übersah den Opel der vorfahrtsberechtigten Dame, die geradeaus fuhr. Im Einmündungsbereich kam es deshalb zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Traktor stieß mit seinen Frontgewichten gegen die rechte Pkw-Seite und verursachte an dem Fahrzeug einen erheblichen Schaden. Der junge Fahrer muss nun mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige rechnen.