Vorfahrt missachtet: 10 000 Euro Schaden

An der Einmündung Hauptstraße/Staatsstraße 2210 übersah am Dienstagmittag ein 30-jähriger VW-Fahrer eine vorfahrtsberechtigte 37-jährige Seat-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.