Vorfahrt genommen - heftiger Aufprall

Trotz eines heftigen Zusammenstoßes wurde bei einem Unfall am Sonntagmittag bei Oberleichtersbach niemand verletzt. Ein 72-Jähriger war an der Anschlussstelle Wildflecken von der Autobahn abgefahren und wollte die Bundesstraße überqueren, um auf den gegenüber liegenden Pendlerparkplatz zu gelangen. Dabei übersah er ein Auto, das aus Bad Brückenau kam und Vorfahrt hatte. Die 25-jährige Fahrerin konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sie prallte in die Beifahrerseite. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 16 000 Euro, schätzt die Polizei. Der 72-Jährige muss sich jetzt wegen Vorfahrtsverletzung verantworten. pol