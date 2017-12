Vorbildliche Rugendorfer

November. Gegen 7 Uhr machen sich die Mädchen und Jungen der Rugendorfer Schule auf den Weg. Zweimal wöchentlich fahren sie nach Stadtsteinach, um am Unterricht teilzunehmen. Dazu müssen sie zum Bus, der sie in die Nachbargemeinde bringt.

Der Weg ist nicht ganz ungefährlich: Gerade im Winter sorgen Dunkelheit, Regen, Schnee und schlechte Sichtverhältnisse mitunter für ein hohes Gefahrenpotenzial. Das jetzt merklich gemindert wird. 19 Frauen und Männer aus Rugendorf und seinen Ortsteilen haben sich bereit erklärt, als Schulbusbegleiter zu fungieren.

Das ist ein Novum. "Vorher gab es das noch nie", erläutert Michael Pfitzner. Der Rektor der Stadtsteinacher Schule ist voll des Lobes über die Initiative, die den Kindern das Leben deutlich erleichtert. Die Schulbusbegleiter passen nicht nur in Rugendorf auf, dass den Mädchen und Jungs nichts zustößt. Sie begleiten die Knirpse auch im Bus nach Stadtsteinach, wo sie warten, bis die Lehrkräfte die Kleinen in Empfang nehmen.



Zwei Schrittmacher

Realisiert hat das beispielgebende Projekt der Elternbeirat, Gerhard Theuer und Marco Spörrer aber waren die Schrittmacher der Initiative. Letzterer freut sich über die gute Zusammenarbeit im Team. "Wir sind eine Super-Mannschaft und so zahlreich, dass jeder Einzelne kaum belastet wird."

So kommt jeder Schulbusbegleiter höchstens drei bis vier Mal zum Einsatz - pro Schuljahr. Die Freiwilligen rekrutieren sich nicht nur aus Eltern, auch ein Großvater ist mit von der Partie, weil er die gute Sache unterstützen möchte.

Diese ehrenwerte Grundhaltung lobt Jürgen Schmidt, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Kulmbach. "Unsere Gesellschaft lebt vom Ehrenamt, das ist nur zu begrüßen", sagte Schmidt bei der Vorstellung der Initiative in der Stadtsteinacher Schule. Dort nahmen die Schulbusbegleiter die für sie bereitgestellten Warnwesten in Empfang. Mit ihnen sind sie besser erkennbar, was prekäre Situationen im Straßenverkehr mindern soll. Unfallverhütung und eine Steigerung der Sicherheit sind die höchsten Ziele der Initiative.

Die wird auch von amtlicher Seite begrüßt: "Als mich Herr Pfitzner über dieses Vorhaben informierte, war ich natürlich gleich begeistert, denn im Bereich Rugendorf hatten wir bisher noch keinen einzigen Schulweghelfer", unterstrich Ralf Maisel. Er ist bei der Polizeiinspektion Stadtsteinach als Verkehrserzieher tätig. Im Einklang mit dem Rektor freute er sich über die große Bereitschaft der Rugendorfer Bürgerinnen und Bürger, den Dienst zu übernehmen. Bei einer Informationsveranstaltung in Zettlitz seien nahezu alle Helfer zugegen gewesen und hätten sich mit ihren künftigen Aufgaben vertraut gemacht.

Mit ihrem ehrenamtlichen Dienst leisten die Frauen und Männer aus dem Rugendendorfer Gemeinebereich einen wertvollen Beitrag dazu, dass den Kindern nichts zustößt. Bisher hat es in diesem Bereich keinen einzigen Unfall gegeben. Und so soll es bleiben. Klaus Rößner