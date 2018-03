Vorbildlich nachhaltig

Die Pfarreien Sankt Vitus Langendorf und Sankt Bartholomäus Oberwerrn sind für ihren mustergültigen Einsatz für einen nachhaltigen und solidarischen Lebensstil ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung im Würzburger Exerzitienhaus Himmelspforten bildete den offiziellen Abschluss der Kampagne "Gutes Leben für alle", die von den Diözesanrats-Sachausschüssen "Mission-Gerechtigkeit-Frieden" und "Bewahrung der Schöpfung" im Frühjahr 2017 gestartet worden war. Für seine "Stadtbienen" bekam das diözesane Martinushaus in Aschaffenburg den dritten (200 Euro) Preis.

Bei der Preisverleihung nahmen Vertreter der beiden Erstplatzierten die Urkunden und das Preisgeld (400 Euro) entgegen. Langendorfs Kirchenpfleger Valentin Fell dankte für die Ehrung. Alles Handeln sei vom christlichen Glauben her motiviert, hob er hervor.

In Langendorf habe das kirchliche Engagement in über 30 Jahren vieles zum Positiven verändert, hob Christiane Hetterich vom Referat "Mission-Entwicklung-Frieden" in ihrer Lobesrede hervor. So gebe es seit den 1980er Jahren einen Verkauf von fair gehandelten Produkten. Biofleisch sei schon lange Standard bei Pfarreiveranstaltungen. Zudem spende die Pfarrei immer zehn Prozent des Festerlöses an Misereor. Pionierarbeit sei in Langendorf im Jahr 2001 bei der Renovierung des Pfarrhauses geleistet worden. Nun besitzt es eine Photovoltaikanlage mit Warmwasserkollektoren, eine CO2-neutrale Pelletheizung, Regenwasser wird für Toiletten und Garten genutzt, Kirche und Pfarrhaus beziehen Ökostrom. "Eurer umweltpolitischen Bewusstseinsbildung ist es zu verdanken, dass die Bevölkerung von Langendorf 2015 den dritten Versuch verhindern konnte, ein Gewerbegebiet mit großem Flächenverbrauch am Ortsrand zu errichten." red/pow