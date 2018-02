Vorbereitungen auf das Konzert

Viel Konzentration, Mühe und Schweiß kosteten die Probentage die Musikanten der Blasmusik Kraisdorf im tschechischen Sokolov (Falkenau). Dirigent Gerhard Eller studierte mit seinen Musikern routiniert Stücke für das Frühjahrskonzert am Samstag, 24. Februar, 19 Uhr, in der Frauengrundhalle in Ebern ein. Auch die Musikanten der Gastkapelle aus Rothenkirchen im Frankenwald üben in diesen Wochen fleißig für ihr Gastspiel in Ebern. Im Mittelpunkt des Abends steht die Blasmusik in ihrer Vielfalt, wie die Kapelle aus Kraisdorf mitteilte. red