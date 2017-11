Vorbereitung der Kinderkrippenfeier

Ehe- und Familienseelsorger Bernd Keller wird am Donnerstag, 23. November, von 19.30 bis 22 Uhr im Meditationsraum des Caritashauses mit Personen aus Kinderkirchen- und Familiengottesdienst-Teams die Kinderkrippenfeier in der Pfarrkirche vorbereiten. Gemeinsam wollen sie überlegen, wie eine Kinderkrippenfeier am Hl. Abend gestaltet werden kann. sek