Vorbereitung auf die Erstkommunion beginnt

Mit der Agapefeier am Dienstag, 21. November, um 17.30 Uhr im Pfarrheim

Westheim beginnt der Vorbereitungskurs für die Erstkommunion in der Pfarreiengemeinschaft Saalekreuz Elfershausen. Bei dieser Feier werden

auch die Anmeldungen für die Erstkommunion entgegengenommen. Danach sind keine Anmeldungen mehr

möglich, hieß es. Eltern, die nicht bei einem der Elternabende dabei waren und deshalb auch noch kein Anmeldeformular erhalten haben, sollten sich in einem der Pfarrbüros melden. Die Öffnungszeiten der Pfarrbüros sind wie folgt: Pfarrbüro Elfershausen, Domstraße 14, Tel.: 09704/ 318, Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag 9 bis 12 Uhr und Donnerstag 16 bis 18 Uhr. Pfarrbüro Fuchsstadt, Kirchstraße 11, Tel.: 09732/ 2190, Montag 14 bis 17 Uhr und Dienstag 10 bis 12 Uhr. sek