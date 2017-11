Vorbereitet auf Schnee und Eis

Im Frankenwald und im Oberland hat der Winter gestern schon mal auf sich aufmerksam gemacht. In Kulmbach war es mehr Schneeregen - trotzdem beginnt jetzt die Jahreszeit mit Eis und Schnee, die die Autofahrer so fürchten.

Aus Sicht des Kulmbacher Bauhofs kann der Winter kommen: Denn die Mannschaft, die für den Winterdienst zuständig ist, und die Fahrzeuge sind gerüstet.

"Unsere Räumfahrzeuge sind gewartet, die Streukästen sind befüllt, und die Winterdienstpläne sind ausgearbeitet. Die Kollegen stehen quasi in den Startlöchern", erklärte Bauhofleiter Michael Barnickel bei der Winterdienstbesprechung.

"Ihr seid bei schwierigsten Wetterbedingungen für die Sicherheit unserer Bürger im Einsatz - wenn notwendig, rund um die Uhr", lobte Oberbürgermeister Henry Schramm das Bauhofteam. "Gemeinsam sorgt ihr jeden Tag dafür, dass vom Fußgänger bis zum Autofahrer alle so gut wie möglich durch den Straßenverkehr kommen. Bei über 230 Kilometern Straßennetz, die wir in der Stadt zu betreuen haben, ist das wirklich eine logistische Herausforderung."



Ab 4 Uhr im Einsatz

Die Bauhofmitarbeiter, so Barnickel, sind während des Winterdienstes im Schichtdienst täglich ab 4 Uhr im Einsatz. Kulmbach verfüge über zehn Winterdienstfahrzeuge und 16 Fahrer. Drei Schneepflüge seien doppelt besetzt, um wichtige Bereiche wie den Krankenhausberg, die Schul- und Kindergartenwege und die Buslinien intensiv und regelmäßig räumen und streuen zu können. Die Stadt habe zur Stärkung des Fahrzeugdienstes heuer einen neuen 20-Tonner-Lkw im Wert von 212 000 Euro angeschafft.

Laut Barnickel sind zudem 40 Mitarbeiter in 27 Bezirken im Handstreudienst unterwegs, um öffentliche Flächen wie Gehwege oder Bushaltestellen freizuräumen und zu streuen. Auch die Hausmeister der städtischen Schulen sowie das Friedhofspersonal seien in den Alamierungsplan des Handstreudienstes eingebunden. "Somit können die Winterdienstarbeiten im Einsatzfall bereits ab 5 Uhr morgens aufgenommen werden."



Streupflicht nachkommen

Bauhofleiter Barnickel wies darauf hin, dass die Stadt Kulmbach die Bürger darum bittet, ihrer allgemeinen Räum- und Streupflicht auf angrenzenden Gehwegen ebenfalls nachzukommen.

Trotz der hohen Einsatzbereitschaft wirbt OB Schramm um Verständnis, wenn bei extremen Witterungsbedingungen nicht gleich jede Straße zur gewohnten Zeit von Schnee und Eis befreit werden kann. "Die Technik hat ihre Grenzen, und man kann nicht überall gleichzeitig sein." Der Bauhofleiter appellierte an die Anwohner und Verkehrsteilnehmer, in solchen Fällen ihr Verhalten an die Witterung und die Straßenverhältnisse anzupassen.