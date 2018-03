Vorbehaltsgebiete: "Schleichende Enteignung"

Die Änderung des Regionalplans hat die Kasendorfer Gemeindeverwaltung und die Mitglieder des Marktgemeinderats auf den Plan gerufen. Bei der jüngsten Sitzung sahen sich die Räte, die im Zuge des Anhörungsverfahrens beteiligt werden sollen, außer Stande, eine Stellungnahme zur Fortschreibung des Regionalplankapitels B I "Natur und Landschaft" abzugeben. Inzwischen hat sich Verwaltungsleiter Herbert Schmidt erkundigt, was es mit der Ausweisung sogenannter Vorbehaltsgebiete auf sich hat.

Der Markt Kasendorf ist bei der Fortschreibung stark betroffen, nahezu alle Flächen, die noch nicht in irgendeiner Weise unter Schutz stehen, werden im Regionalplan Oberfranken-Ost als sogenannte Vorbehaltsflächen deklariert. "Das bedeutet, dass generell jede Nutzung möglich ist. Aber der naturschutzrechtliche Aspekt hat eine besondere Bedeutung und muss besonders berücksichtigt werden", erläuterte Schmidt.



"Wir haben die meisten Flächen"

"Wir sind eine der Kommunen, die am meisten Flächen in den Vorbehaltsgebieten haben", monierte Bürgermeister Bernd Steinhäuser (CSU).

"Das, was hier ausgewiesen wird, ist ganz schön viel für die Erfüllung einer Quote. Das sind ja mehr als fünfzig Prozent. Und die FFH-Flächen kommen noch dazu", kommentierte Hans Lauer (CSU). Er gab zu bedenken, dass es sich bei der Ausweisung solcher Gebiete um "eine schleichende Enteignung" handle. "Wir können die Ausweisung nicht generell ablehnen, wir können nur punktuell gegensteuern", sagte Schmidt.

Deshalb beantragte das Gremium einstimmig, dass das Vorbehaltsgebiet bei Peesten und Heubsch um einige hundert Meter zurückgenommen werden soll, um diee bauliche Entwicklung dieser Ortsteile nicht zu gefährden. so