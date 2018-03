Vor Ostern rufen die Ratschen zum Gottesdienst in St. Magdalena

Nach dem Glorialäuten am Abend des Gründonnerstags verstummen in den katholischen Gotteshäusern der Region die Kirchenglocken zum Zeichen der Trauer. Ihr vertrauter Klang kehrt erst in der Osternachtsfeier wieder in die Stadt zurück.

Daher erklangen im Gottesdienst statt der Glocken Klopfbretter bei der Wandlung. Am Karfreitag und Karsamstag laufen die Ministranten der Herzogenauracher Stadtpfarrei jedes Jahr mit Ratschen durch die Straßen und ersetzten auf diese Weise die Kirchenglocken, die sonst das Jahr über die Gläubigen zu den Gottesdiensten und Andachten in die Kirche rufen. Diese hölzernen Kurbelratschen erzeugen einen klappernden Ton, der weit zu hören ist. Die Ministranten bringen mit dem Spruch "Wir ratschen euch den Englischen Gruß, den jeder katholische Christ kennen muss" den Gläubigen die Kartage in Erinnerung.

Einsatz war in diesem Jahr vor allem von den Ministranten um Julia Hartmann, Sebastian Hanke und Eva Körner gefordert. Das sonnige Wetter am Karfreitag erleichterte die Touren durch die Innenstadt.

Einer Zeitungsnotiz des Jahres 1938 in Herzogenaurach ist zu entnehmen: "Mit großem Eifer zogen am gestrigen Karfreitag die ,Ratschenbuben‘ durch alle Straßen unserer Stadt, um mit ihren Knarren zur Kirche zu rufen oder die 11-Uhr- und Mittagsstunde und die Feierabends- und Gebetszeit bekanntzugeben." Dieser Brauch geriet aber später in Vergessenheit.

Um ihn wieder aufleben lassen zu können, mussten neue Ratschen angefertigt werden. Vier der Herzogenauracher Ratschen fertigte im Jahr 1998 Schreiner Fritz Bock an. Eine Anleitung für die Stücke hatte er damals nicht, es gab lediglich ein Muster und ein paar Fotos. Als Träger dient ein Fichtenbrett, auf dem die Mechanik montiert wird. Eine gedrechselte Walze, die mit einer Handkurbel gedreht werden kann, ist mit 16 Zapfen besetzt, die kleine Hämmerchen gegen Federdruck anheben und wieder auf das Brett fallen lassen, womit sie den klappernden Ton erzeugen. Die Federn der Hämmerchen sind schwach gehobelte Latten aus Buchenholz, so dass sie sich elastisch biegen können. Dazu benötigte Bock Holz mit einem geraden Faserverlauf.