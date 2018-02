Vor "magischen Momenten"

Der Countdown für das Jahreskonzert der Musikschule fällt in diesem Jahr etwas knapper aus, denn die Toren und Türe zur Festhalle Küps öffnen sich im Vergleich zum letzten Jahr rund drei Wochen früher. Daher sind die Vorbereitungen bereits im vollen Gange. Der Titel des Jahreskonzerts "Magic Moments" lädt hierbei alle Konzertbesucher zum Träumen, Staunen und einfach zum Erleben von Überraschungen ein. Sei es, dass auf einmal das Monster von "Loch Ness" auftaucht, während man am Ufer auf den nebelverhangenen riesigen See starrt, noch dem Festzug der Zauberer zuschaut, bei dem alle möglichen Gaukler, Hexen und Zauberer, Einhörner und Festwagen zu Merlins Schloss hinauffahren.



Walt Disney lässt grüßen

Vieles gibt es zu entdecken, denn magische Momente erlebt man nicht alle Tage, dafür bleiben sie häufig ein Leben lang in Erinnerung. Der "Canterville Ghost" bringt sie einerseits zum Schmunzeln, andererseits auch zum Gruseln, wenn man sich nämlich an seinem sagenumwogenen Goldschatz vergreifen möchte. Auch Walt Disney schrieb sich die "Magischen Momente" auf die Fahnen seines weltumspannenden Unternehmens. Daher dürfen natürlich Auszüge aus seinen Werken nicht fehlen. Das symphonische Blasorchester hat stellvertretend für die vielen zauberhaften Momente die Klassiker "Die Schöne und das Biest" und "Der Glöckner von Notre Dame" ausgewählt.

Auch das Schüler- und Jugendorchester Küps begleitet eine der bekanntesten Zeichentrickfiguren in eine magische Welt: "Alice im Wunderland" lässt alle Figuren wiederaufleben, sei es der verrückte Hutmacher oder die Herzkönigin. Seit Wochen ist die Kreativgruppe unter Leitung von Claudia Weidmann und Lisa Gratzke schon am designen und planen.

Nun hat der malerische Endspurt, passend zum Kartenvorverkauf begonnen. Im Keller der Küpser Schule wird fleißig gewerkelt, um alles in den nächsten Wochen fertig zu bekommen.

Das Jahreskonzert "Magic Moments" findet am Samstag, 17. Februar, und am Sonntag, 18. Februar, statt.



Vorverkauf läuft

Für beide Konzerte hat der Kartenvorverkauf begonnen. Die Karten sind in der Sparkasse Küps oder der Raiffeisenbank Küps oder bei allen Musikern und Vorstandsmitgliedern erhältlich. Die Konzerte starten am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr. Einlass ist jeweils 45 Minuten vor Konzertbeginn. Es besteht freie Platzwahl. In der Pause, sowie vor und nach dem Konzert werden die Besucher bestens durch den Förderverein für die Küpser Orchester e. V. bewirtet. red