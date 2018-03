Vor 40 Jahren dem Kneippverein beigetreten

"Ich wusste gar nicht, dass ich schon so lange dabei bin", war die überraschende Reaktion von Doris Erstling, als sie für ihre 40-jährige Mitgliedschaft beim Kneipp-Verein Muggendorf geehrte wurde. Für ihre Vereinstreue händigte ihr die Erste Vorsitzende des Muggendorfer Vereines, Margot Oschatz, die goldene Ehrennadel des Kneippbundes aus.

Mit 20 Mitgliedern war die Jahreshauptversammlung im Hotel "Sonne" sehr gut besucht. Das Hauptaugenmerk gelte der Pflege der Kneipp-Anlage, so Margot Oschatz. Für die Unterstützung bei den Arbeiten durch den gemeindlichen Bautrupp, bekam Bürgermeister Helmut Taut ein großes Lob durch die Vorsitzende ausgesprochen. Für das Gemeindeoberhaupt steht fest: Die Kneipp-Anlage ist so schön wie nie zuvor. "Vor 50 Jahren wurde der Bau der Anlage belächelt, heute ist der kleine Park unter Linden mit einem Tret- und Armbecken am westlichen Ortsrand von Muggendorf eine Erfolgsgeschichte", so Helmut Taut. In diesem Jahr findet wiederum ein Kneipp-Fest statt, kündigte die Vorsitzende an. Als Termin sei Sonntag, 8. Juli, vorgesehen. Schließlich konnte Angelika Martin der Versammlung einen beruhigenden Kassenbestand vorlegen. hl