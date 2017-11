Von "Wabi Sabi" bis "Pfundsweiber in Beton" bei den Sommerkunstwochen 2018

Hier gibt's die Infos



"Von Künstlern lernen" ist auch das Motto der 9. Kulmbacher Sommerkunstwochen (SKW). Das neue Programm bietet 2018 wieder eine breite Palette aus Altbewährtem und Experimentellem. Zum Auftakt der SKW gibt es 2018 eine Ausstellung mit Werken der Künstler, die bei den Sommerkunstwochen als Dozenten beteiligt sind. Sie findet vom 21. Februar bis 14. März in der Bücherei am Stadtpark und im Tourismusbüro Ecke Grabenstraße/Buchbindergasse statt.Start ins Workshop-Programm ist in den Pfingstferien mit dem "Künstlerischen Gestalten mit Ton" unter Leitung von Gertrud Murr-Honikel aus Kulmbach. In die Kunst der handgeschöpften Papierherstellung weist Wolfgang Lukas aus Kulmbach im "Papierschöpfen" ein. Mit den unendlichen malerischen Variationen der Wasseroberflächen macht Andreas Claviez aus Plauen in "70 Blau auf sieben Meeren" vertraut. Die Kunst, ein Bild in eine Holzplatte zu schneiden und dies als Druckstock für ein- oder mehrfarbige Bilder zu verwenden, lehrt Walli Bauer aus Bamberg im Workshop "Holzschnitt"."Das Gesicht - Jugend und Alter" ist diesmal das Thema beim "Porträtzeichnen" mit Manuela König-Schilbach aus Plauen. Mit kleinen Werken geben sich die Teilnehmer am Workshop "Abstrakte Malerei - das große Format" mit Monika Pellkofer-Grießhammer aus Bayreuth erfahrungsgemäß nicht zufrieden.In die hohe Kunst der "Aquarell-Malerei" weist auch im kommenden Jahr Ingrid Meyerhöfer aus Baldham ein. "Holzbildhauen" bietet Peter May aus Kalteneggolsfeld, der in einem weiteren Workshop auch Sandsteine in Form bringen lässt. Die spannende Kunst der "Radierung" lehrt Stephan Klenner-Otto aus Hornungsreuth, die der Schauspielerei Rüdiger Baumann aus Kulmbach.Im Workshop "Farbensammler" spüren die Teilnehmer gemeinsam mit Margit Rehner aus Bayreuth dem Phänomen nach, wie Farben Stimmungen erzeugen können und legen ihre ganz individuellen Farbsammlungen an, nicht einfach aus der Tube, sondern selbst gemischt.Einfachheit, Natürlichkeit, Bescheidenheit sind die drei Hauptmerkmale des Wabi Sabi, das die Teilnehmer malerisch in "Wabi Sabi und das Wasser" umzusetzen versuchen. Andreas Claviez zeigt, worauf es ankommt. Auch die "Vedutenmalerei", jene genaue Wiedergabe einer Stadtansicht, steht wieder im Programm; gelehrt von Nicki Lang, einem Meister seines Fachs.Neu dagegen sind die "Pfundsweiber in Beton und Pappmaché". Im Workshop "Skulpturen" zeigt Kerstin Sallet aus Uttenreuth, dass der Weg zur lebensgroßen Figur gar nicht mal so steil ist.Ausführlich beschrieben sind die Workshops für Erwachsene bereits jetzt im Internet unter www.kulmbacher-sommerkunstwochen.de . Für Kinder und Jugendliche sind sieben Workshops geplant - vorbehaltlich eines Zustandekommens der Finanzierung durch Sponsoren. Weitere Auskünfte zu den Sommerkunstwochen gibt es auch bei Initiatorin Jutta Lange, Telefon 09221/74949. red