Von Selfies, Nestbau und Kachelöfen

Mit seinem neuen Programm "Ohne Freibier wär das nie passiert" kommt Helmut A. Binser in den Schwarzen Bären nach Beiersdorf. Der Liederkabarettist aus Runding (Landkreis Cham) ist nunmehr schon seit sieben Jahren unterwegs, spielte Hunderte Auftritte, war oft im Fernsehen zu Gast bei Ottis Schlachthof und anderen Formaten, hat ein Buch herausgebracht und spielt unermüdlich landauf landab. Grund genug, dem Künstler, der eigentlich Martin Schöneberger heißt, einige Fragen zum kommenden Gastspiel am Samstag, 17. Februar, in Coburg zu stellen.



Vor einigen Jahren noch Industriekaufmann, nun ein gefragter Kabarettist mit über 100 Auftritten im Jahr. Eine Verkettung glücklicher Umstände oder ein Masterplan?

Helmut A. Binser: Absoluter Zufall. Ich hab in einem Wirtshaus gearbeitet, in dem regelmäßig Kabarett gezeigt wurde. Da ist mir zu Ohren gekommen, dass die Künstler auf der Bühne ihre Schinkennudeln nicht bezahlen mussten. Das wollte ich auch.



Wie kam der Künstlername "Helmut A. Binser" zustande?

Am Tag vor meinem ersten Auftritt hab ich irgendwie und sowieso geschaut. Da kam die Idee mit dem Decknamen. Wahrscheinlich, weil mich Spione und Agenten immer schon interessiert haben. Heute hab ich sogar meinen eigenen Künstleragenten, er zieht die Fäden im Verborgenen.



Gibt es den Mann im echten Leben? Wieviel Binser steckt in

Dir?

Ich würde sagen mindestens 100 Prozent. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.



In Deinen Geschichten geht es oft um Bier und dessen Folgen. Sind Deine Nummern autobiographisch oder alle frei erfunden?

Das meiste ist so passiert. Ich hab die letzten 20 Jahre durchgefeiert. Wo gehobelt wird, da fallen Späne.



Welche anderen Themen kommen im neuen Programm "Ohne Freibier wäre das nie passiert..." vor?

Es geht um Vögel, Nestbau, Selfies, Kachelöfen, meinen Nachbarn und Gina Wild. Und natürlich um Globuli.



Du bist ein waschechter Rundinger (Landkreis Cham), dort auch sesshaft geworden, nach einem Ausflug in die "große Stadt". Wo lebt es sich schöner?

Auf dem Land hat man viel mehr Platz und man kennt sich. Dafür kann man in der Stadt besser fremdgehen. Hat also alles seine Vor und Nachteile. Ich wohne -aber hauptsächlich wegen dem ultraschnellen Internetzugang in Runding.



Nach Deinem ersten Buch "Wieder dahoam" dürfen sich Deine Fans auf ein weiteres Buch freuen?

Na klaro. Ich schreibe gerade an einem neuen Schinken, den ich gerne im Herbst veröffentlichen möchte. Ich hoffe, er wird amüsant. Ich selbst hab die höchste Gaudi beim Schreiben.



Du warst schon einige Male im Schwarzen Bären. Was verbindest du mit dem Ort und Coburg?

Ich mag die Menschen da und ihren Dialekt. Da fahr ich gern hin!



Die Fragen stellte Sven Reuss.