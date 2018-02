Von Peer Gynt bis Walt Disney

Mit einem mitreißenden Konzert belohnte das Jugendorchester Rödental alle Musikliebhaber, die sich bei sommerlicher Hitze auf den Weg in die Domäne gemacht hatten. Bei freiem Eintritt erfreuten die Musikerinnen und Musiker vom Nachmittag bis in den Abend mit einem umfangreichen Programm, bei dem wohl jeder Zuhörer alte und neue Lieblingsstücke entdecken konnte.

Den Auftakt bestritt das Vororchester unter Leitung von Tim Eller unter anderem mit "Cinderella" untermalt mit Texten aus dem Märchen Aschenbrödel, "I love Polka" und dem bekannten Marsch "Pomp and Circumstance" - der inoffziellen Nationalhymne Englands.

Mit einer Probenwoche im Ostseebad Scharbeutz hatten sich die etwa 40 Mitglieder des Jugendorchesters intensiv auf das Sommerkonzert vorbereitet. Unter Leitung von Gerhard Eller präsentierten sie nun zum Beispiel "Cinderellas Dance", die beliebte Polka "Wir Musikanten", den ebenso bekannten Fliegermarsch und den US-Marsch "Anchors aweigh". Nicht fehlen durfte auch "Aus Böhmen kommt die Musik".

Gerhard Eller zeigte, dass er auch als Solist überzeugen kann: Beim Tuba-Muckl tauschte er den Taktstock mit der Tuba. Der Applaus galt hier nicht nur der Musik, sondern auch Gerhard Eller selbst, der vier Jahre lang als musikalischer Leiter des Jugendorchesters fungierte und den Taktstock ab Herbst an seinen Sohn Tim weitergeben wird.

Gemeinsam mit dem Musikverein zeigten die jungen Musiker anschließend ihr Können beim passenden Marsch "In Harmonie vereint" sowie beim konzertanten "Variazioni in Blue".

Der Musikverein Rödental unter dem Dirigat von Lena Wegener spielte mit "How to train your Dragon" und mit Highlights aus "The Lion King" Soundtracks mit Ohrwurmgarantie. Außerdem waren "Mediterranean Dances" zu hören sowie - nicht nur für Liebhaber der Marschmusik - der "Graf Zeppelin Marsch".

Abwechslungsreich gestaltete das Jugendorchester den letzten Teil seines Sommerkonzertes: Nach dem "Band Opening" folgte "Disney at the Movies". Nicht weniger bekannt und gern gehört waren die anschließend präsentierten Stücke aus "Peer Gynt" und "Gopak" von Katschaturjan, bevor die "Celebration Ouverture" das Programm beendete. Mit dem schwungvollen "Summernight Rock" als Zugabe wurden die Zuhörer in die Nacht entlassen. red