Von Klassik über Jazz bis Volksmusik

Die Selbsthilfegruppe "Blinde Musiker Frankfurt/Main" veranstaltet am Freitag, 6. April, ab 19.30 Uhr ein Konzert im großen Kursaal in Bad Bocklet. Der Eintritt ist frei. Die Selbsthilfegruppe möchte blinden Musikern die Möglichkeit verschaffen, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Auf Initiative von Oliver Möckel wurde 2003 das Ensemble "Blinde Musiker Frankfurt/Main" aufgebaut. Möckel erhielt seine Ausbildung an der bayerischen Landesschule für Blinde in München.

Anschließend folgten der Einsatz beim Aufbau des Projektes "Blinde Musiker München" und eine dreijährige Ausbildung als Musiker. Von 1997 bis Ende 2002 war er Mitglied des Ensemble "Blinde Musiker München gGmbH". Die "Blinden Musiker Frankfurt/Main" sind überzeugt, dass es viele Menschen gibt, die ihren beruflichen Weg ideell und materiell unterstützen. Ihr Repertoire reicht von klassischer Musik über Kirchenmusik, Jazz, Volksmusik bis Unterhaltungsmusik. Foto: Sandra Roth