Von Händel bis Mozart in St. Augustin

Mit einem anspruchsvollen Programm aus Barock und Klassik gastiert der Chor "Cappella casimiriana" gemeinsam mit dem Instrumental-Ensemble "Classic Consort" am Samstag (19.30 Uhr) in St. Augustin in Coburg. Das Programm "Mozart and more" war Mitte Oktober bereits erfolgreich in der Johanniskirche in Bad Rodach aufgeführt worden.

Die Vortragsfolge umfasst Werke aus Spätbarock, Vorklassik und Klassik. Im Mittelpunkt steht Wolfgang Amadeus Mozarts "Missa solemnis" für Solisten, Chor und Orchester. Die Messe entstand 1780, ein Jahr nach der Krönungsmesse, und ist die letzte vollständige Messkomposition aus Mozarts Salzburger Zeit. Die große Instrumentalbesetzung, mit Oboen, Fagotten, Pauken und Trompeten zusätzlich zur üblichen Streichergruppe, weist sie als besonders festliche Messe aus.

Umrahmt wird die Missa von Händels Anthem "Zadok the Priest", komponiert 1727 zur Krönung König Georgs II. von England, und dem Chor mit Terzett "Die Himmel erzählen", aus dem ersten Teil des Oratoriums "Die Schöpfung" von Joseph Haydn. Als instrumentales Intermezzo erklingt die Sinfonie in D des französischen Meisters François Joseph Gossec (1734 bis 1829).

Solisten sind Janka Hofmann (Sopran), Gabriele Heller (Alt); Lars Tappert (Tenor) und Hans-Jürgen Hofmann (Bass). Die Leitung hat Hans-Jürgen Hofmann. Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden zur Deckung der Kosten sind willkommen. ct