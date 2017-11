red



Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten von Freitag, 8., bis Samstag, 9. Dezember, das Glaubensseminar "Von Einheit und Vielheit der Kirche" im Haus Frankenthal an. Beginn ist am Freitag um 18.30 Uhr, Ende am Samstag um 17 Uhr. Die Reformation war eine Zäsur: Mit ihr zerbricht die Einheit der westlichen Christenheit. In diesem Seminar aber soll die ökumenische Frage grundsätzlicher zur Sprache kommen. Die Leitung hat Rektor Elmar Koziel. Kosteninformation und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bis Dienstag, 28. November, bei den Bildungshäusern Vierzehnheiligen unter der Telefonnummer 09571/926-0, per Internet www.14hl.de oder per E-Mail an info@14hl.de.