Von Drachen, Glück und ganz viel Rot

Was verscheucht den stärksten aller Drachen? "Natürlich Rot!", antwortet Davy auf die Frage des Erziehers Jakob. Die beiden sitzen mitten in einer großen Traube von Kindern, welche zum wiederholten Mal die Sage, die sich um das chinesische Neujahrsfest rankt, hören. Ein Drache will ein Dorf überfallen. Er wird aber durch rote Tücher auf einer Leine, welche zum Trocknen hängen, verjagt. Er denkt, es sei Feuer, und ergreift die Flucht. Somit wird deutlich, dass das Gute stärker ist als das Böse.

Diese Überzeugung stand auch im Mittelpunkt des Spektakels im Kinderhaus Leo. Viele Familien, die selbst aus China stammen, oder eine Verbindung nach dort haben, engagierten sich mit Dekoration, Musik, leckeren Spezialitäten und Beratung bereits bei der Vorbereitung des Festes. Und auch die Kinder selbst durchkämmten die Stadt und ihre Geschäfte nach passenden Dingen. Von Essstäbchen, Lampions, roten Tüchern, Tusche-Sets bis hin zu Bilderbüchern und einem echten Holzdrachen wurde alles gefunden. Und sogar ein Mini-Feuerwerk wurde gekauft, denn das gehört unbedingt zu diesem Fest dazu.

Und wie sollte man zum Fest erscheinen? Natürlich in Rot. So tummelte sich an diesem Tag eine aufgeregte Kinderschar, fast komplett in roter Kleidung, im Kinderhaus. Schon im Eingangsbereich erklangen chinesische Melodien, das ganze Haus war mit Drachen und Lampions geschmückt und viele Aktionen warteten auf die Kinder. Glücks-Bäume wurden aus feinem Papier geschnitten, Neujahrswünsche in chinesischen Schriftzeichen geschrieben und das eigene Tierkreiszeichen aus dem chinesischen Kalender erforscht. Die Kinder wuselten von einer Station zur nächsten, strahlten über das ganze Gesicht, und allen war ganz festlich zumute. Den Höhepunkt bildete ganz klar das kleine Mini-Feuerwerk und "die besten Maultaschen der Welt". "Die aber Jiaozi heißen!", meint Hannah noch beim Kauen.

Im Rahmen des Projektes "Vermessung der Welt" drehte sich bei den Kindern seit einigen Wochen alles um das Thema Messen. Längen, Höhen, Umfänge, Temperaturen und Mengen, und auch Zeit wurde gemessen. In diesem Zusammenhang ging es auch um "andere" Möglichkeiten der Zeitmessung. Und so fiel die Entscheidung der Kinder ganz pragmatisch, denn als Nächstes stand der chinesische Jahreswechsel vor der Tür - dieser sollte gefeiert werden. Diese Entscheidung der Kinder deckt sich mit der internationalen Ausrichtung des Kinderhauses Leo. Seit 2012 wird die Einrichtung über das Bundesprojekt "Sprach-Kita" gefördert, was neben der sprachlichen Bildung aller Kinder, den Aspekt der kulturellen Vielfalt umfasst. Durch Sprache soll Bildung ermöglicht und unterstützt werden, im Erleben der Vielfalt Offenheit und Austausch erlebt werden. "Da im Kinderhaus Leo viele Kinder aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt sind, werden immer wieder ganz bewusst Feste aus anderen Kulturkreisen gefeiert", betont Anne Ress, Fachkraft für sprachliche Bildung. Stephy Beck