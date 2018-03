Von Dixie bis "Ben Hur"

Ein Konzert auf sehr hohem Niveau - das verspricht bereits das Programm,

das der Musikverein einstudiert hat. Am Ostersonntag,

1. April, um 20 Uhr findet dieses Highlight in der Kulturhalle statt. Unter der Leitung von Dirigent Wolfgang Schrepfer entführen die Musiker die Gäste in die Welt der Filmmusik mit Stücken aus dem legendären Klassiker "Ben Hur" und "Children of Sanchez". Außerdem können sich die Zuhörer an Polkas und Märschen erfreuen, sie werden in die Welt des "Dixie" und der französischen Chansons entführt. Die Sängerinnen Corina Müller und Yvonne Welscher begeistern ebenso wie die Solisten. In diesem würdigen Rahmen werden Ehrungen für aktive Musiker durchgeführt. red