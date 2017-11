Zum Frauenkreis mit dem Thema "Von der Schönheit und dem Leben" lädt die evangelische Kirchengemeinde am morgigen Donnerstag um 14 Uhr ins Gemeindehaus, Balthasar-Neumann-Straße 4, ein. Liegt Schönheit nur im Auge des Betrachters? Gibt es einen objektiven Maßstab dafür? Und was ist in geistlicher Dimension zu diesem durchaus ambivalenten Thema zu sagen? Diesen Fragen werden sich die Teilnehmerinnen gemeinsam mit Pfarrerin Schmid-Hagen stellen. Auch Gäste sind willkommen. red