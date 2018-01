Von der "Lachnummer" an die Spitze

Höchstadt — Fünfzehn Menschen trafen sich im Jahre 1927 mit einem Ziel: in Höchstadt einen Sportverein zu gründen. Einen Arbeiterverein, um genau zu ein. Und so setzten sie sich zusammen, um den ASV Höchstadt ins Leben zu rufen. Bereits ein Jahr später nahm man offiziell den Spielbetrieb auf, bis während der Nazi-Zeit alle Arbeitervereine verboten worden sind. Auch der ASV litt ab 1933 darunter, musste man doch den Betrieb komplett einstellen.



Nach dem Krieg wieder gegründet

1947, also nach dem Krieg, hat man den Verein dann wiedergegründet. Allerdings musste man herbe Verluste hinnehmen. Einige der ehemaligen Mitglieder sind nicht mehr aus dem Krieg zurückgekehrt. "Nach dem Krieg waren beim ASV meist Arbeiter", erzählt Ehrenvorstand Günther Grünbaum.

Vorerst konnte man sich aber in Höchstadt etablieren. Der Vorläufer der SpVgg Etzelskirchen, DJK Höchstadt, spielte ebenso auf dem Gelände des ASV wie der Rivale TSV Höchstadt. Und ab 1964 durfte der ASV sogar ein Sportheim sein Eigen nennen.

Mit der Jugend ging es aber stetig bergab. Immer weniger Jugendliche waren im Verein. 1990 konnte man nur eine erste Mannschaft und die Gymnastik-Damen stellen. Doch der ASV hielt zusammen. "Die Kameradschaft war beim ASV schon immer groß", erzählt Robert Rosenhahn, Pressesprecher des Vereins. Demnach habe aber immer der sportliche Erfolg gefehlt.

Dann wendete sich aber das Blatt, als der neue Jugendleiter Ignaz Zenkel Schwung in den Verein brachte. Während man bis dato noch wenig für die Jugendabteilung machte, änderte sich das nun schlagartig. "Wenn wir früher einen guten Mann hatten, ist er zum TSV", sagt Ehrenvorstand Grünbaum. Ab 1990 hat man beim ASV die komplette Jugend wieder neu aufgebaut. 1996 hat man deshalb auch das Vereinsheim umgebaut, alles in Eigenregie, worauf die Verantwortlichen sehr stolz sind.



Stolz auf eine starke Jugend

Der vorläufige Höhepunkt der Jugendarbeit war 2002. In diesem Jahr konnte man sieben Jugendmannschaften stellen, fünf davon wurden Meister. Im Zuge dessen wurde auf dem Gelände an der Aisch auch ein neuer, kleiner Platz eingeweiht, speziell für die Jugend.

"2007 hat die Jugendabteilung die Vorstandschaft übernommen", sagt Rosenhahn. Die Eigengewächse des Vereins waren bereits jahrelang aktiv, bis sie 2007 dann zum Vorstand gewählt wurden. Laut Rosenhahn seien die letzten 25 Jahre die beste Zeit des Vereins gewesen.

"Jetzt spielen wir richtig Fußball", erklärt er weiter. Dreimal die Woche trainiere man, dreizehn Jugendbetreuer sind im Einsatz und insgesamt 245 Mitglieder zählt der Verein aktuell. "Wir wollen mittelfristig eine Klasse höher kommen", sagt Rosenhahn.



Familiäres Image

Auch zuschauertechnisch geht es für den Verein bergauf. Durchschnittlich 80 Zuschauer begrüßen sie bei Partien der ersten Mannschaft, gleichzeitig habe man laut Rosenhahn aber auch gute Sponsoren an der Seite. Trotzdem legt der ASV Höchstadt viel Wert auf sein familiäres Image. Weil man den Zusammenhalt noch weiter stärken möchte, fährt man im September gemeinsam nach Berlin.

Laut Rosenhahn war man früher "immer die Lachnummer". Man habe sich aber hochgearbeitet. "Wir wollen die Nummer eins in Höchstadt bleiben", erklärt Rosenhahn mit einem Schmunzeln.

In der Jugend kooperiert man aber trotzdem sowohl mit dem TSV Höchstadt als auch mit dem SC Gremsdorf. Die Vereine seien nicht mehr verfeindet, eine gute Zusammenarbeit sei auch in der Zukunft für alle Beteiligten wichtig.