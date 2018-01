Von der barock-beschwingten Begegnung zweier Blasinstrumente in der Badstadt

60 Minuten musikalischen Hochgenuss bot am Sonntagabend das Consortium Musicum mit Tjeu Zeijen (Orgel) und Harry Ries (Blasinstrumente) in der Kilianskirche.

Der Förderverein Alte Schule Loffeld organisierte dieses "Entspannungskonzert" speziell für Urlauber, aber auch für alle, die eine Stunde lang Musik genießen möchten unter dem Motto "Blasinstrument begegnet Blasinstrument". Harry Ries, kein Unbekannter in der Badstadt, kündigte in humorvoller Art die Stücke an. Das Spektrum reichte von barocken Meistern bis hin zu zeitgenössischen Komponisten. Mit der Toccata in G-Dur von Johann Sebastian Bach überraschte der Organist durch den Dialog zwischen Hauptwerk und Echowerk der Krätzer-Orgel, die für das spätbarocke Werk des Komponisten wie geschaffen war. Zeijen gab ein eindrückliches Beispiel für die Verbindung von verschiedenen Stilebenen beziehungsweise Satztechniken in kraftvoll-leuchtender Virtuosität. Die "Verrücktheit", eine Orgelkomposition eines unbekannten Spaniers, würzte Ries mit wohlklingenden Tönen der Barockposaune. Lascia ch'io pianga ist eine der berühmtesten Arien von Georg Friedrich Händel. Die beiden Künstler interpretierten eine der populärsten Melodien der klassischen Musik in wohltuender Harmonie. Ries wies auf das berühmte Klagelied in der Oper Rinaldo hin und zitierte: "Lass mich beweinen mein grausames Schicksal und beseufzen die verlorene Freiheit".

"Ich denke, das nächste Stück wird Ihnen nicht gefallen", so der Posaunist und meinte eine Bearbeitung einer Komposition des Meisters Alexander (um 1250) von Herbert Nobis. Doch wider Erwarten klang das Werk ausgewogen, abgesehen von einigen Disharmonien. In der Choralprelude von Bach hob der Posaunist das Motiv "Wachet auf ruft uns die Stimme" hervor, während die Orgel das Vorspiel dezent begleitete.

Bei der folgenden "Fantasia in D-Moll" von Wolfgang Amadeus Mozart spielte Tjeu Zeijen ohne Begleitung. Mit den ersten Takten versetzte er die Zuhörer in Spannung, eine Improvisation mit verhaltenem Ausdruck, der ein schnelleres Andante folgte. Wärme und Friede strahlte zum Schluss das "Izaro" eines polnischen Komponisten aus, das Harry Ries auf dem Alphorn stimmungsvoll wiedergab. Der Ruf des einsamen Hirten auf der Hohen Tatra weckte Illusionen nach Weite und unberührter Natur.