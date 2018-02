Von Alpakas bis Neubau

Das Umweltbildungszentrum (Ubiz) Oberschleichach weist auf neue Veranstaltungen in seinem Programm hin. Wer daran teilnehmen möchte, wird um vorherige Anmeldung gebeten. Die Anmeldung ist für alle Veranstaltungen erforderlich und kann im Ubiz, Pfarrer-Baumann-Straße 17 in Oberschleichach, unter der Telefonnummer 09529/9222-10 oder per E-Mail an anmeldung@ubiz.de für folgende Angebote erfolgen:



1. Einführung in die Alpaka-Welt - Einem Alpaka direkt gegenüberstehen, das kann man am Samstag, 17. Februar, von 14 bis 15.30 Uhr auf dem Hof von Anja und Stefan Lipka. Im Rahmen einer Weideführung kann man die ausdrucksstarken Tiere Südamerikas hautnah erleben. Informiert wird dabei über das Wesen, die Haltung und nicht zuletzt über die traumhafte Wolle der Alpakas. Mitzubringen sind festes Schuhwerk und der Witterung entsprechende Kleidung. Treffpunkt ist der Hofladen Alpakahof Lipka in der Dorfstraße 9 im Eltmanner Stadtteil Weisbrunn.



2. Einsparpotenziale mit geringinvestiven Maßnahmen im Heizungsbereich Bei einer Modernisierung der Heizungsanlage gibt es eine Reihe von geringinvestiven Maßnahmen, die in der Summe zu deutlichen Energie-Einsparungen führen. Am Dienstagabend, 20. Februar, von 19 bis 20.30 Uhr, wird Alexander Wolf in seinem Vortrag folgende Aspekte ansprechen: Was ist ein "Hydraulischer Abgleich" und welchen Einfluss hat dieser auf Hocheffizienz-Umwälzpumpen? Wie kann jeder selbst Regelgrößen an seiner Heizungssteuerung richtig einstellen und deren Einsparpotenziale nutzen? Auch die Einbindung von erneuerbaren Energien in das Heizungssystem trägt zu erheblichen Einsparungen bei und wird in Kooperation mit der Unterfränkischen Überlandzentrale Lülsfeld eG an Beispielen aufgezeigt.



3. Der richtige Fahrplan für eine erfolgreiche Sanierung oder einen Neubau - Jeder, der sich schon einmal mit einer Gebäudesanierung oder dem Gedanken für einen Neubau auseinandergesetzt hat, weiß, wie schwer es sein kann, für sich den passenden Weg zu finden. Der Vortrag von Matthias Wellhöfer am Donnerstag, 22. Februar, von 19 bis 21 Uhr, gibt Hilfestellung bei den Fragen, welche Vorschriften es - je nach Bauvorhaben - einzuhalten gilt, welche technischen und baulichen Maßnahmen sinnvoll oder gar notwendig sind und wie man an die richtigen Förderungen zu den gewählten Vorhaben gelangen kann.

Dieser Abend wird in Kooperation mit der Volkshochschule Ebelsbach veranstaltet. Der Kursort ist die Rummelsberger Diakonie in der Parkstraße 3 in Ebelsbach. red