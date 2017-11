Von 100 000 fahren 15 000 zu schnell - das sind zu viele, meinen die Burker

Alexander Hitschfel



Forchheim — Den "allgemeinen Teil" der Bürgerversammlungen stellt Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) in diesem Jahr unter das Motto "Wohnen". Auch im Ortsteil Burk zeigte er eindrucksvoll auf, dass der Wohnungsneubau 2017 gegenüber der Vorjahresstatistik deutlich angestiegen sei. Wurden im Jahr 2016 noch 83 Wohneinheiten genehmigt, von denen in 49 Fällen bereits mit dem Bau begonnen worden sei, oder die Wohneinheit sogar fertiggestellt. In diesem Jahr wurden in sämtlichen Teilen der Stadt (Stichtag: 10.10.2017) 214 Wohneinheiten genehmigt, von denen zum aktuell bereits 111 fertig sind.



Katharinenspital gefragt

Bei seinem virtuellen Rundgang über die Baustellen im Stadtgebiet hielt Kirschstein unter anderem beim Bauprojekt "Katharinenspital" an und schob einen kleinen Werbeblock ein. Von den 55 Wohneinheiten seien bislang 39 Wohnungen zur Vermietung vorreserviert. Rund 11,3 Millionen Euro werden in das Neubauprojekt investiert. Die Fertigstellung ist für Ende 2018 vorgesehen. Unter den Punkt "Stadtentwicklung" stellte das Stadtoberhaupt den "Fachplan Wohnen" der Stadt Forchheim, der aufzeige, in welchen Gebieten in absehbarer Zeit zusätzlicher Wohnungsbau realisiert werde. Unter anderem stellte der das neue Kersbacher Baugebiet "Pointäcker-Süd" vor, in dem erstmals die "Forchheimer Mischung" realisiert werden. Darunter verstehe man die Realisierung eines Baugebietes mit den unterschiedlichsten Wohnformen, so Kirschstein.

Über das Projekt "Rathaus-Sanierung" sagte Kirschstein: Die archäologischen Untersuchungen sollten Mitte 2018 abgeschlossen sein. Die Fertigstellung sei für Ende 2021 geplant.

Mit Blick in die nahe Zukunft sprach Kirschstein schlagwortartig über die Klinikfusion, Isek, Citymanagement, Fachplan Gewerbe und die Umsetzung des neuen Baulandmodells. Außerdem wolle er in den nächsten Jahren die Sportinsel kräftig aufwerten.

Eine Bürgerversammlung lebt natürlich auch vom Dialog zwischen Stadtspitze, Verwaltung und Bürgerschaft. Die rund 90 anwesenden Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit sich intensiv zu Wort zu melden; es gab auch jede Menge kritische Worte. Altstadtrat Manfred Reges bemängelte, dass nicht wie unter Franz Stumpf´s Führung ortsteilbezogene Themen aufgegriffen wurden, sondern schwerpunktmäßig über andere städtische Angelegenheiten informiert wurden.

OB Kirschstein wollte die Kritik so nicht auf sich sitzen lassen und konterte: "Es gibt keine Burker Bürgerversammlung, sondern es gibt Gesamtbürgerversammlungen in den verschiedenen Stadtteilen." Antwort Reges: "Des ist a Gschmarri".

Bei einer Aufwertung der Sportinsel müsse man berücksichtigen, dass man unbedingt einen zweiten offiziellen Weg brauche um auf die Sportinsel zu gelangen. Die alte Steinbrücke wurde nämlich zwischenzeitlich mit einer Gewichtsbeschränkung versehen. Ein großes Thema waren auch die Geschwindigkeitsübertretungen in der Burker Straße. Kirschstein sagte, dass Auswertungen über die aufgestellten Geschwindigkeitsdisplays ergeben hätten, dass lediglich 15 Prozent der Autos zu schnell fahren würden. Bei knapp 100 000 Autos im Messzeitraum seien dies 15 000 Geschwindigkeitsübertretungen. Den anwesenden Burker Bürgerinnen und Bürger war diese Zahl zu hoch. Es falle schwer, die Burker Straße zu überqueren. Es wurde gefordert zusätzliche Zebrastreifen, oder Ampeln zu installieren.



Öl im Biotop

Kritisiert wurde von einem Bürger, dass aus dem Neubaugebiet Dorfäcker das Oberflächenwasser in ein Biotop: Öl- und andere Rückstände würden das Biotop verschmutzen, mahnte der Bürger an. Werner Schaup (Leiter des Tiefbauamtes der Stadt) sagte, dass man bereits reagiert und eine Ölsperre eingebaut habe. Altstadtrat Manfred Reges legte in seiner Kritik an der für ihn neuen Form der Bürgerversammlung nochmals nach. In früheren Bürgerversammlungen habe es eine Erledigungsliste mit Punkten aus der letztjährigen Bürgerversammlung gegeben; dies vermisse er. Außerdem wollte er wissen, wie es denn mit dem neuen Baugebiet "Linsengraben" weitergehe. Nachdem dies kein einfach zu realisierendes Gebiet sei, wolle man warten, bis das neue Baumodell entwickelt sei, so Kirschstein. Ein anderer Bürger beschwerte sich über die seiner Meinung nach untragbaren Zustände in der Burker Grundschulturnhalle. Neben dem schlechten Zustand der Duschanlagen bemängelte er den seiner Meinung nach schlechten Hallenboden, der Unfallgefahren in sich berge. Hier müsse dringend gehandelt werden. Außerdem beklagte er, dass die Halle - trotz Reinigungsdienst - sehr dreckig sei. Der momentan entstehende Lärmschutz an der A73 berge für die Burker Hänge eine zusätzliche Lärmbelastung, so ein Burker Bürger. Zwar sei die Westseite der Autobahn mit einem Lärmschutz ausgestattet, jedoch nicht die Ostseite. Der durch die Westseite reflektierenden Schall würde dann zu Lasten der Burker Bevölkerung gehen. Gleich mehrere Bürger wünschten sich zusätzliche Straßenlaternen im Bereich der Sportinsel auf dem Weg von man von Forchheim aus komme. Dort seien manche Strecken stockdunkel.