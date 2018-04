Vom Tinnitus geplagt

Der nächste Frauenkreis der evangelischen Kirchengemeinde Thurnau findet am Samstag, 7. April, um 15 Uhr im Gemeindezentrum "Lichtblick" in der Hutschdorfer Straße statt. Der Vorsitzende der Tinnitus-Selbsthilfegruppe Kulmbach, Herbert Rösch, hält in Wort und Bild einen Vortrag zum Thema "Tinnitusgeplagte Personen suchen Hilfe". red