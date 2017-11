Vom Pferd fasziniert

Ganz besonderen Besuch hatten die Oberschleichacher Kindergartenkinder am Donnerstag: "Sankt Martin" kam hoch zu Ross vorbei, denn im Mittelpunkt der Vorbereitungen auf die diesjährige Martinsfeier im Kindergarten stand diesmal das Pferd des heiligen Mannes.

Sehr intensiv haben sich die Kinder in der vergangenen Zeit mit dem anstehenden Martinsfest beschäftigt: mit der Geschichte des Heiligen, der Mitleid mit dem Bettler zeigte, aber auch mit den vielen Traditionen rundherum. Die Martinsgans spielte dabei eine wichtige Rolle: Ihr Schnattern verriet einst den Martin, der nicht Bischof werden wollte und daher in den Gänsestall geflüchtet war. Fasziniert waren die Kinder aber auch von Martins Pferd. Viele der Kinder gaben zu, dass sie schon immer einmal das Sankt-Martins-Pferd streicheln wollten.



Mit Liedern und Gedichten

Wie gut, dass Katrin Ullrich nicht nur Schatzmeisterin des Caritas-Kindergartenvereins in Schleichach ist, sondern auch passionierte Reiterin. Mit ihrem Pferd "Opal" und einem Martins-Umhang stattete sie dem Kindergarten am Donnerstag einen Besuch ab. Mit Liedern und Gedichten empfingen die Gruppen den "heiligen Martin" und sein Pferd. Dann durften alle, die sich trauten, das Pferd streicheln.

Wie man mit einem Pferd umgeht, was es frisst und wie es zu pflegen ist, das hatten sie alle schon vorher erfahren. Und sie hatten sich auch eingehend mit dem Bettler beschäftigt, mit dem Sankt Martin seinen Mantel teilte. Allerdings stellten die Kinder auch fest, dass der Bettler bei den Martinsumzügen eigentlich nie dabei ist.

Sie erfuhren, dass es auch heute arme Menschen gibt und wie diese leben. So beschlossen die Kinder kurzerhand, ein Päckchen für ihr Patenkind in Afrika zu packen, um wie Sankt Martin mit armen Kindern zu teilen. Natürlich wurden auch Martinspferdchen gebacken, von denen auch Katrin Ullrich abbekam. Und "Opal" wurde mit einem Korb voller Äpfel und Karotten dafür belohnt, dass er sich sehr geduldig von den Kindern hatte liebkosen lassen.