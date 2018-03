Vom Lehrling zum Gesellen

Im vergangenen Winter haben 104 Auszubildende der Kreishandwerkerschaft Bamberg haben erfolgreich ihre Abschlussprüfungen abgelegt. Nun wurden die Junghandwerker in feierlichem Rahmen offiziell "freigesprochen". Die Veranstaltung dazu fand im Hegelsaal der Konzert- und Kongresshalle Bamberg statt. Anwesend waren unter anderem Johann Pfister (BBL), stellvertretender Landrat, und Dritter Bürgermeister Wolfgang Metzner (SPD).

"Sie werden heute symbolisch von den Pflichten gegenüber Ihrem Ausbildungsmeister entbunden und erhalten den Nachweis, dass Sie eine gut ausgebildete Fachkraft ihres Meisters sind." Mit diesen Worten erklärte Matthias Graßmann, Vizepräsident der Kreishandwerkerschaft Bamberg, den Anwesenden die Bedeutung des handwerklichen Abschlusszeugnisses. Deutlich betont wurde während der Freisprechungsfeier, dass die Zahl der Auszubildenden im Handwerk stetig zurückginge. Vor zehn Jahren wäre die Anzahl an erfolgreichen Prüflingen doppelt so hoch gewesen wie in diesem Jahr. Das liege zum Teil am Geburtenrückgang, aber vor allem an gesellschaftlichen Vorurteilen gegenüber Berufen des Handwerks. Es müsse ein Umdenken stattfinden, das körperlichen und geistigen Tätigkeiten wieder die gleiche Bedeutung zuschreibt, da Handwerker auch in einer akademischen Gesellschaft unverzichtbar seien.

Derzeit bilden 829 Betriebe der Kreishandwerkerschaft Bamberg insgesamt 1306 junge Menschen aus. Dabei ist die Anzahl der Lehrlinge in den verschiedenen Berufsfeldern unterschiedlich. Von den 104 erfolgreichen Prüflingen sind die meisten im Metallhandwerk angesiedelt. 23 Feinwerkmechaniker, 17 Metallbauer und ein Fachpraktiker erhielten ihren Gesellenbrief. Darauf folgen das Anlagenmechaniker-Handwerk mit 24 sowie das Elektrohandwerk mit 22 Gesellen. Das Bäcker-, Friseur- und Schreinerhandwerk umfassen insgesamt 16 Prüflinge.

Als Handwerkslehrlinge mit den besten Prüfungsergebnissen wurden bei der Feier die Elektroniker Daniel Franz (Bamberg), Julian Scholz (Ebrach), Benjamin Wimmer (Stegaurach) sowie der Feinwerkmechaniker Julian Taubmann (Weismain) geehrt.