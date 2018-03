Vom Glück des Campens

Man kann eine Sache mies machen und alle Menschen, die das hören, sind zutiefst abgeschreckt, es selbst auszuprobieren. Man kann eine Sache aber auch so mies machen, dass der Zuhörer noch während des Vortrags selbst Riesenappetit darauf bekommt, auf diesem Gebiet eigene Erfahrungen zu sammeln. So geschehen beim Café-Clatsch-Nachmittag mit Rüdiger Baumann vor wieder einmal voll besetztem Haus. Sein Thema: "Camping - warum tut der Mensch sich das an?".

Man merkte schnell, dass da ein jahrzehntelanger Überzeugungstäter am Werk ist. Einer, der sich von den Anfängen des kleinen Hauszelt-Campers über eine Vielzahl von Modellen zum stolzen Wohnwagen-Besitzer hochgehangelt hat und keine der dabei gesammelten Erfahrungen missen möchte; nicht die enge Tuchfühlung mit den campenden Nachbarn, den fehlenden Service oder die happigen Preise, denn Campen sei keinesfalls billig.



Wozu das alles?

Es gehe um Rückbesinnung (auf Höhlebauen und Lagerfeuerschüren), um Reduzierung auf das Notwendigste ("Du bist vier Wochen unterwegs, und danach stehst Du vor Deinem Haus und fragst Dich: Wozu brauchst Du das alles überhaupt?). Es geht um eine eigene Welt, um eigene Regeln, die keine sind, weil man den Tag sehr frei gestalten oder einfach nur abhängen könne, es gehe um Kommunikation und viel Lachen und auch um ein bisschen Philosophie.

Rüdiger Baumann nahm aber auch die "Segnungen" der Neuzeit unter die Lupe, etwa den "Kommunikationskiller Satellitenschüssel": "Da sitzt du in einer herrlichen Vollmondnacht am Comer See - und die anderen sitzen im Wohnwagen und schauen fern. Es gebe viele unterschiedliche Campertypen. Und es gebe herrliche Abende im Irgendwo - in der Stadt und draußen. Sein Wunsch, auf dem (Gras-)Teppich bleiben - "was anders als Glück will mer ja net ham!" red